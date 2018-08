RIETI - Inaugurata questa mattina la nuova scuola media di Leonessa. La bella struttura realizzata peraltro a tempo di record (tre mesi circa) ospiterà dunque le scuole secondarie di primo grado, mentre primarie ed infanzia erano già state sistemate in strutture a norma senza alcun tipo di problema.



La scuola inaugurata questa mattina è stata una sorta di battaglia vinta nella ricostruzione post sisma perché in primo tempo si era pensato ai classici moduli in soluzione alla quale il sindaco Paolo Trancassini si era sempre opposto perché avrebbe significato spendere soldi (250 mila euro) per un qualcosa di comunque provvisorio e poi da smantellare. Così invece con 500 mila euro la soluzione è definitiva. Grande l'emozione, la commozione e gioia per il taglio del nastro della scuola che è stata intitolata alla memoria di Paolo Borsellino. Oltre il sindaco Trancassini a fare gli onori di casa c'era il Commissario al sisma e ricostruzione onorevole De Michelis,l'assessore regionale Di Bernardino, il consigliere Fabio Refrigeri, il questore di Rieti e il segretario provinciale dello Snals Luciano Isceri.



Proprio Isceri a margine della cerimonia di inaugurazione ha sottolineato il fatto che «finalmente Leonessa torna a scuola, un tassello importantissimo e un esempio - ha spiegato Isceri - tredici per un territorio che riparte e la ricostruzione che inizia dalle scuole in questo modo è un grande segnale di speranza per le comunità specie in realtà che, in senza adeguati servizi, è rischiano lo spopolamento. Leonessa oggi ha dimostrato che la tendenza è l'obiettivo è invece quello opposto. Partendo dai servizi e le strutture scolastiche si dà un segnale forte e chiaro in un territorio che riparte alla grande con la propria identità dove le famiglie hanno bisogno di risposte che ad iniziare dai servizi scolastici stanno arrivando e dureranno nel tempo».

Giovedì 23 Agosto 2018



