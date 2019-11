RIETI - Ventimila studenti iscritti in tutta la provincia, di cui il 9 per cento, pari a 1800, sono stranieri. Di questi ventimila, 3.620 sono iscritti ai licei, 1.400 agli istituti tecnici e 1.848 ai professionali. Sono i dati sciorinati da Daniele Rinaldi dell’associazione Nome Officina politica durante il quinto incontro organizzato dal gruppo di lavoro Ridata sul tema «Scuola ed educazione», nel quale sono stati esaminati anche i numeri del personale docente e non docente.



A finire sotto la lente d’ingrandimento pure le tendenze che il mondo della scuola innesca sul territorio. Un dato poi su cui riflettere: la scuola nel Reatino, come in altre realtà, presenta un corpo docente abbastanza anziano. Solo 199 sono giovani.



