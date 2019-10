© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una festa della luce per ricordare la bellezza e lo splendore della santità. Al centro pastorale di Santa Rufina tutto è pronto per accogliere i bambini, ma anche i loro genitori, che domani si ritroveranno insieme, alla vigilia della ricorrenza di Tutti i Santi, come avvenne già lo scorso anno.Bambini arriveranno anche da Cittaducale, Borgo Velino, Canetra e Posta. Tra canti e animazioni, la comunità abbraccerà, a partire dalle 17, il vescovo Domenico che proporrà a grandi e bambini un momento di riflessione e consegnerà a ciascuno un lumino, simbolo di luce. A seguire la liturgia della parola, con la lettura del Vangelo, la proiezione di un video su san Domenico Savio e l’avvio delle Olimpiadi dei Santi, gioco a squadre.Mentre i più piccoli si divertono, i genitori avranno la possibilità di intrattenersi con i sacerdoti presenti. Alle 19 la premiazione delle squadre partecipanti.