RIETI - Tanti bambini, ma anche molti adulti, si sono ritrovati oggi al centro pastorale di Santa Rufina, in occasione della festa della luce, voluta per ricordare la bellezza e lo splendore della santità. Il parroco don Emmanuele, insieme a don Ferruccio, ha accolto i presenti, provenienti anche da Cittaducale, Borgo Velino, Canetra e Posta.



«Il giorno del nostro battesimo - ha esordito don Emmanuele - Si è accesa in noi la luce di Gesù, una presenza che fa la differenza. Se voi camminate al buio in un posto che non conoscete, vi trovate a disagio. Oggi siamo qui perché questa luce dobbiamo continuare ad alimentarla. La presenza di Gesù rende bella la nostra vita con i suoi doni che sono l'amore, la gioia, la pace, la benevolenza, la pazienza, fedeltà, il dominio di sé».

Poi la parola a don Ferruccio: «Gesù è come la centrale che ci dà la luce - ha detto ai bambini - però bisogna farlo arrivare a casa nostra attraverso degli interruttori che noi chiamiamo santi. A volte li immaginiamo fare cose impossibili. Ma non è vero. Ci sono santi piccolini come voi, potete anche voi diventare pieni di luce attraverso piccoli gesti quotidiani, come sparecchiare la tavola, non fare i capricci, aiutare con bei gesti che fanno contento non solo Gesù, ma anche voi stessi. Sono stati bravi papà e mamma a portarvi qui e domani sarà anche la vostra festa se compirete questi gesti pieni d'amore».

Don Ferruccio ha raccontato poi la storia di Chiara Luce Badano, giovane del Movimento dei Focolari, considerata la patrona dei giovani, quella di Carlo Acutis, 15 anni e sulla via della beatificazione, quella di Antonietta Meo, detta Nennolina, sei anni, che ha praticato l'esercizio delle virtù.

I bambini sono stati poi protagonisti di una caccia al tesoro realizzata grazie alla collaborazione degli scout, mentre i genitori hanno colto la preziosa occasione di un momento di riflessione sulla fede.



