RIETI - Dipendenti senza stipendio, fornitori senza pagamenti, richiedenti asilo spostati in altre strutture e sotto il coordinamento di altre coop, un’azione giudiziaria pronta a partire all’indirizzo della Prefettura di Rieti.Sono le conseguenze del fallimento della Cooperativa San Michele Arcangelo, una delle più grandi tra quelle che operano in provincia per la gestione e l’accoglienza dei richiedenti asilo, attiva già dal 2011. Un problema iniziato a metà del 2018 e che doveva essere gestito dalla Prefettura ma che, allo stato attuale, è impantanato nella burocrazia. In una situazione del genere la legge prevede una procedura chiara: la Prefettura come ente appaltante deve farsi carico di chiudere i conti.E così molti fornitori come molti dipendenti si sono rivolti all’avvocato Veronica Labonia che ha promosso azione giudiziaria contro l’ente appaltante, ovvero la Prefettura.