Wind of Change per flauto traverso e pianoforte, nuovo progetto discografico ed editoriale

RIETI - È uscito il nuovo Progetto discografico ed editoriale, intitolato Wind of Change, per flauto e pianoforte, frutto della collaborazione di tre docenti Paolo Paniconi (Pianoforte), Sandro Sacco (Flauto traverso) e Alessandro Macrì (Corno). Il volume è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio del liceo musicale che desiderano dedicarsi allo studio del flauto traverso e si articola in dieci brani inediti che ripercorrono alcuni generi musicali come il Jazz, il Pop e la musica del Sud America, peraltro, registrati da Paolo Paniconi e Sandro Sacco. Il libro è stato pubblicato dalla Music Macrì Editions ed è disponibile nei bookstore digitali: Amazon Kindle (con la versione cartacea), Google Libri, Sheet Music Plus, Score Exchange, Rakuten Kobo, IBS, Hoepli e Mondadori Store. Inoltre, l’album è distribuito in tutti i migliori store digitali: iTunes, Youtube, Spotify, Amazon, Deezer e Google Play.