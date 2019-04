Minervini Sisti

RIETI - Si sono svolte al PalaFerretti di Roma le finali regionali di pallavolo. Si sono scontrate in due gironi all'italiana le squadre vincitrici delle seguenti provincie. Frosinone-Latina-Viterbo-Rieti e due formazioni di Roma. Per la provincia di Rieti ha partecipato la scuola Minervini Sisti inserita nel girone con Roma1 e Latina.Il primo incontro vede la formazione di Roma1 vincere per pochi punti di scarto sulla cadette di Rieti sia nel primo che nel secondo set. Le Ragazze di Rieti pagano alcune distrazioni in battuta e in fase di ricezione. Punteggio finale:Roma1-Rieti 25-20 e 25-21.Nel secondo incontro scendono in campo Rieti e Latina. La squadra della Sisti fa suo il primo set 25-0 a seguito di ricorso per comportamento fuori regolamento antisportivo da parte di Latina e 25 a 7 nel secondo set per la squadra della Sisti.Con 3 punti in classifica la squadra della professoressa Micheli accede a disputare la finale per il terzo e quarto posto con la formazione della provincia di Vitetbo. Partita dalle molte emozioni giocata con un buon livello tecnico. Le ragazze della Sisti portano a termine vincendo sia il primo che il secondo set.Al termine delle gare alla.presenza di autorita del Miur e della Fipav sono state premiate con la medaglia di bronzo.: Camilla Basilici, Aurora Violini, Stefania Ricci, Emma De Angelis, Marta Bucci, Beatrice De Santis, Beatrice Di Persio, Vittoria Marinelli, Sofia Tanilli, Elisa Trinchi, Deborah Vittori, Sofia Berducci, Elena Ludovisi e Francesca Tiberti.