CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 2020 inizia bene per i ragazzi dell’Asd Volley Academy che nella quinta giornata del girone di andata portano a casa tre punti fondamentali da Morlupo battendo 3-0 (18-25, 18-25, 20-25) l’Asd Lupi di Marte Under. La quinta vittoria consecutiva dall’inizio della stagione per la seconda divisione maschile che consolida il primato con 14 punti all’attivo, solitaria nel girone B, inseguita dall’Asd Aurelio Sg a punti.La squadra reatina ha subito inizialmente il rientro dalle vacanze natalizie ma nel primo set i ragazzi di Deborah Pettinelli sono riusciti ad andare avanti; bravi gli under di casa a giocarsi il match, ma i reatini nonostante la fase di ripresa post- feste hanno confermato il trend positivo, chiudendo il secondo e terzo parziale per rimanere in testa al girone.La formazione rossoblù tornerà a giocare sabato 18 gennaio alle 17:30 in casa nella palestra dell’Istituto Geometri di Rieti; dall’altra parte della rete i romani dell’Asd Pallavolo Tor Lupara, a secco di vittorie da più di un mese con 5 punti all’attivo nella classifica generale.Asd Volley Academy Rieti 14Asd Aurelio Sg 13Astrolabio 2000 11Afrogiro Volley 9Adp Sempione Pallavolo 8Antares Volley Roma 7Asd Pallavolo Tor Lupara 5Valsugana 5Asd Lupi Di Marte Under 0Green Volley Under 0