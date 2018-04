di Raffaele Passaro

RIETI - Seconda sconfitta consecutiva dell’Asd Volley Academy Rieti che, tra le mura amiche, viene sconfitto 2 set a 3 contro l’Asd Pol. Borghesiana.



Il match, valido per la 17a giornata del campionato di Seconda divisione maschile di volley, porta i ragazzi della squadra reatina a stazionare in ottava posizione, a solo un punto di vantaggio dall’ Ascor Volley che, sempre in questa giornata, è stato sconfitto 2-3 dal Castel Madama Andrea Doria Acdm, oramai ben saldo in quarta posizione ed a pari punti con la terza in classifica, il Volley Team Monterotondo Under.



Importantissimo, per l’Asd Volley Academy Rieti, sarà il match della prossima giornata, da giocare contro l’Onorigraf Palombara: quest’ultima occupa la settima posizione in classifica, a solo un punto dalla squadra reatina.

