Rieti, atto vandalico al parco di Villette

RIETI - Il parco “Lobo” di via Mariani a Villette vandalizzato nonostante il recente restyling. Bottiglie abbandonate, alcune attrazioni dedicate ai bambini rotte. L’onda lunga dell’inciviltà passa anche per il quartiere residenziale e la piccola area verde che meno di un anno fa era stata oggetto – grazie alla dedizione di persone ed associazioni – di interventi manutentivi e di miglioramento con la realizzazione di un murale realizzato dall’artista Moreno Colasanti. Il campo da pallacanestro, dopo anni di abbandono, venne riqualificato nel 2018 ma purtroppo rimane ancora vittima di atti di vandalismo e lo stesso murale, pian piano, era stato cancellato e imbrattato. Ora abitualmente si ritrovano al mattino – soprattutto dopo il weekend - i resti dei brevi bivacchi notturni e l’amara constatazione, da parte dei residenti della zona, di chi si accanisce addirittura contro i giochi e le attrezzature urbane per parchi e aree verdi. Da parte dei residenti si chiedono maggiori controlli.