Valle del Primo Presepe, torna la musica grazie al concerto “Aspettando i Magi”. Sabato la chiusura al Flavio

RIETI - Torna la musica nella Valle del Primo Presepe. Dopo aver entusiasmato un folto pubblico nella chiesa di San Domenico con il concerto “Natale della Valle” della Concert Band Città di Rieti, alla vigilia dell’Epifania il programma prevede l’esibizione della Young Music Band della Banda Musicale Città di Rieti con il concerto “Aspettando i Magi”.

L’appuntamento è per giovedì 5 gennaio alle 16, con ingresso libero, sotto le volte del Palazzo Papale.

Ritmo, melodia e armonia per spezzare l’attesa dell’evento di chiusura della Valle del Primo Presepe, in programma sabato 7 gennaio.

Il progetto La Valle del Primo Presepe è promosso dalla Chiesa di Rieti e la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori con i Comuni di Greccio e Rieti, il sostegno della Regione Lazio e della Fondazione Varrone e la collaborazione dell’Associazione Italiana Amici del Presepio.

L'evento conclusivo

Si svolgerà sabato 7 gennaio presso il Teatro Flavio Vespasiano l’evento conclusivo della Valle del Primo Presepe. Lo spettacolo di chiusura andrà in scena a partire dalle ore 17 e sarà un modo per tirare le somme della sesta edizione del progetto, che superate le restrizioni dovute alla pandemia ha nuovamente fatto registrare un importante numero di presenze alle esposizioni presepiali e ai diversi eventi, animando in modo significativo il periodo natalizio nella Valle Santa reatina.

Grande anche la partecipazione ai diversi concorsi collegati: “Wiki Loves Valle del Primo Presepe”, “La Scuola e il Presepe” e “Il Presepe Icona dell’Incarnazione” i cui vincitori saranno annunciati durante la serata. Al cuore dell’evento ci sarà il concerto “I canti del presepe” a cura di Erasmo Treglia, Raffello Simeoni e Marco Iamele. Un’occasione per stare insieme e festeggiare l’anno nuovo che coinciderà anche con la presentazione in anteprima della IV edizione del Festival “Il Passo Umile e Lieto”.

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare occorre obbligatoriamente prenotarsi al link: https://bit.ly/3IimHMx