Una domenica sulle reti Rai per la Valle del Primo Presepe

RIETI - Una domenica sotto i riflettori della Rai per la Valle del Primo Presepe. Il programma di Rai Due "Sulla Via di Damasco" condotto da Eva Crosetta andrà in onda domenica 20 dicembre 2020 alle ore 8.30. Un viaggio nella tradizione del presepe per conoscerne i valori, i simboli e la forza tra i luoghi dove ha avuto origine, partendo naturalmente da Greccio.



In compagnia di monsignor Domenico Pompili e padre Stefano Sarro, la trasmissione si soffermerà sui santuari della Valle Santa reatina dove san Francesco visse ed ebbe l’intuizione di celebrare la povertà di Dio.

Un itinerario avvolto da mistica semplicità, immerso in una natura sempre verde dove si respira un'atmosfera senza tempo tipicamente francescana.

Alle ore 10.55, diretta su Rai Uno della Santa Messa dalla Basilica di Sant’Agostino di Rieti, all'interno del programma "A Sua Immagine" condotto da Lorena Bianchetti. La celebrazione della IV domenica d'Avvento sarà presieduta dal vescovo Domenico, concelebrata da don Marco Tarquini e don Salvatore Nardantonio e animata dal gruppo liturgico con una rappresentanza del coro diocesano.

