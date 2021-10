Venerdì 29 Ottobre 2021, 11:55

RIETI - Oggi, Open day al de Lellis per la terza dose di vaccino al personale sanitario. Nell’ambito della Campagna vaccinale anti-Covid19 della Asl di Rieti, oggi dalle 9 presso l’Ospedale provinciale de’ Lellis di Rieti si svolge il primo Open Day dedicato alla vaccinazione anti-Covid19 in terza dose per gli operatori sanitari.

L’Open Day si svolgee presso la sala prelievi dell’ospedale (-1 piano).