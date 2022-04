Rieti, open day per le vaccinazioni anti Hpv per i giovani da 11 a 18 anni

RIETI - Vaccinazione anti HPV. Mercoledì 20 aprile Open Day dedicato ai ragazzi fascia di età 11-18 anni. Porte aperte al Consultorio pediatrico della Asl di Rieti: vaccinazioni gratuite e senza prenotazione.

Mercoledì 20 aprile presso il Consultorio pediatrico della Asl di Rieti, in via del Terminillo, 42 (blocco 5) si svolgerà un Open Day dedicato alla vaccinazione anti HPV per tutti i ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 18 anni.

Alla vaccinazione, totalmente gratuita, sarà possibile accedere senza prenotazione dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

E’ risaputo che l’infezione da papilloma virus è la principale causa del tumore della cervice dell’utero, ma è forse meno noto che il virus può provocare alcuni tumori maschili: per questo la vaccinazione è indicata non soltanto per le ragazze, ma anche per i ragazzi.

La vaccinazione contro l’HPV è un fondamentale strumento di prevenzione per numerose tipologie di tumori, per questo motivo l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con questa iniziativa di prevenzione, totalmente gratuita e senza alcuna prenotazione, invita ragazze e ragazzi del territorio della provincia di Rieti ad aderire numerosi, poiché le evidenze scientifiche ci dicono che la massima efficacia del vaccino si rileva proprio nell’età dell’adolescenza.