Violenta rissa tra giovani sabato notte tra largo Alfani e via Pennina: un ferito

RIETI - Violenta rissa tra giovani sabato notte tra largo Alfani e via Pennina poco prima delle tre del mattino. Un giovane è rimasto a terra ferito ed è stato soccorso. Numerosi sarebbero i ragazzi coinvolti che in un primo momento si sono dileguati per poi ritrovarsi di nuovo in via Pennina. Sul posto sono intervenute pattuglie dei carabinieri – che ora procedono rispetto a quanto accaduto – e della Squadra volante della questura di Rieti. In corso indagini e acquisizione dei filmati di telecamere di videosorveglianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA