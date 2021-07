Record di somministrazioni all'hub ex Bosi: nell'ultima settimana raggiunta la media giornaliera di 1.000 dosi

Sabato 24 Luglio 2021, 21:28

RIETI - Campagna vaccinale anti-Covid Asl Rieti: record di vaccinazioni all'hub ex Bosi. Nella settimana dal 16 al 23 luglio, giornalmente sono stati vaccinati in media 1.000 cittadini, tra prime e seconde dosi.



Anche grazie a tale attività, che ha visto anche la somministrazione delle seconde dosi per i giovani e giovanissimi degli Open Day Junior, la Asl di Rieti oggi supera le 154.000 mila dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti.

In totale, le dosi somministrate, sono 154. 457. Di queste, 86.016 sono prime dosi (66.707 Pfizer, 16.328 Astrazeneca, 2.981 Moderna) e 68.441 seconde dosi (53.487 Pfizer, 10.635 Astrazeneca, 2.406 Moderna, 1.913 J&J).