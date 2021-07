Curva dei contagi in aumento, nuovo appello della Asl agli under 60 e ai giovani: «Vaccinatevi»

Martedì 27 Luglio 2021, 22:37

RIETI - Campagna vaccinale anti-covid19 Asl Rieti: oggi l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti supera il tetto delle 157.000 dosi somministrate sul territorio della provincia di Rieti.

In totale, sono 157.712 le dosi somministrate. 86.084 sono prime dosi (66.750 Pfizer, 16.329 AstraZeneca, 3.005 Moderna) e 71.688 seconde dosi. (55.756 Pfizer, 11.446 AstraZeneca, 2.573 Moderna, 1.913 J&J).

«Visto l’aumento della curva dei contagi, che oggi conta 10 nuovi positivi, la Asl di Rieti torna a formulare un appello a tutti i cittadini. La vaccinazione costituisce la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione del virus SARS CoV-2. Vaccinarsi resta l'unica strada per mettersi in sicurezza dal covid19 e dalle sue varianti, così da ridurre la circolazione del virus. Chi non lo ha ancora fatto deve vaccinarsi. In queste settimane stiamo cercando di raggiungere il numero maggiore di cittadini e lo stiamo facendo mettendo in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo. In particolare, stiamo lavorando alla vaccinazione degli under 60 con l’apertura di nuovi slot e ulteriore flessibilità nella presa in carico degli assistiti e dei ragazzi e giovanissimi (popolazione eleggibile target over 12 anni) al fine di consentire la ripresa in sicurezza del nuovo anno scolastico, ormai prossimo».