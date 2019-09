RIETI - Anno accademico al via anche per la Sabina Universitas, che lascia per un attimo da parte le incombenze del futuro trasloco a Palazzo Aluffi e, abbandonato Palazzo Dosi, si concentra su numeri e prospettive per il futuro dei suoi corsi di laurea. C'è la carica dei mille per novanta posti a Ingegneria. Boom di pre-iscrizione al corso di inglese che ha aumentato le disponibilità di 30 unità e avrà anche la laurea magistrale. Lunedì l'Open Day per Scienze della Montagna, oltre 140 gli studenti in Infermieristica.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, SABATO 7 SETTEMBRE



© RIPRODUZIONE RISERVATA