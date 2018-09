di Emanuele Laurenzi

RIETI - Volata finale per partecipare al concordo «Io VOLOntario in Africa». L’iniziativa è dedicata alla memoria dei fratelli Riccardo e Ruggero Di Flavio e mette in palio due borse di studio per svolgere un periodo di volontariato in Africa. I vincitori avranno la possibilità di lavorare nella casa famiglia per orfani realizzata a Lokoosa, nel Benin. Al concorso, promosso dal Comune di Rieti, possono partecipare ragazzi reatini tra i 18 e i 35 anni che, unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno presentare una composizione sul tema del volontariato. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 30 settembre. Il bando e tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito del Comune di Rieti e negli uffici dell’Urp.

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA