Tucker sospeso dalla Npc per motivi disciplinari dopo il rifiuto del lungo di giocare a Mantova

Martedì 23 Maggio 2023, 20:06







RIETI - Darryl Tucker sospeso temporaneamente dalla Kienergia Npc Rieti. La notizia è arrivata a 48 ore di distanza dal contestatissimo "no" del giocatore a scendere in campo contro Mantova, nella gara decisiva per l'accesso ai play out. Tucker aveva accusato dolori alla schiena e ad un ginocchio ma, come comunicato dalla società, avrebbe rifiutato gli antidolorifici prescritti dallo staff medico di Rieti. Una scelta che aveva condannato la Npc ad una sconfitta annunciata, vista l'impossibilità a reggere l'urto di Mantova senza un giocatore titolare. Una decisione in un certo senso scontata, quella della Npc, ma che arriva in un momento delicatissimo: giovedì sera si gioca la sfida tra Ravenna e Stella Azzurra e, in caso di successo romagnolo, Rieti chiuderebbe il girone salvezza al sesto posto andandosi a giocare le ultime chance di permanenza in A2 ai play out contro Chieti. Gara 1 è prevista già domenica e se non si recupera Tucker sembra impossibile affrontare gli abruzzesi.