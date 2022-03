Rieti, guasto all'Alta Velocità: ripercussioni e ritardi sui treni per i pendolari

RIETI - Avvio di giornata di fuoco per i pendolari sabini che viaggiano di buon mattino. La causa un guasto agli apparati di comando centralizzato e computerizzato che regolano la rete dei treni ad alta velocità, che non ha fatto mancare ripercussioni anche sulla linea regionale Orte - Fiumicino, che ferma nelle stazioni di Magliano Sabina-Borghetto, Collevecchio, Gavignano, Stimigliano, Poggio Mirteto e Passo Corese. Tanti i pendolari rimasti ad attendere il convoglio per ore sulle banchine, principalmente lavoratori visto che la problematica ha riguardato i treni tra le 4 e le 7 di questa mattina, 17 marzo 2022, con la soppressione di diversi treni verso la capitale e viceversa. La situazione è ritornata pian piano alla normalità, rinetrando a pieno regime solo con il treno delle 7.45.