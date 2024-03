Sabato 23 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Interventi di potenziamento della linea ferroviaria e sciopero di 24 ore: si preannuncia un fine settimana di difficoltà per chi, a Rieti e in Sabina, si sposterà in treno, con un prologo nella giornata di lunedì, ultima giornata delle operazioni di questa fase.

Oggi e domani sono previsti i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze, ma le ripercussioni si estenderanno, più o meno direttamente, sulla Fl1, la linea Orte-Fiumicino aeroporto, attraverso le stazioni della Sabina, ma anche sui collegamenti tra Rieti, Terni e Roma Tiburtina.

I lavori dureranno 24 ore (dalle 14.20 di oggi alla stessa ora di domani). Per i treni regionali sono possibili tempi di percorrenza allungati di 60 minuti. Limitandosi ai convogli che transitano nella Sabina reatina, nelle stazioni di Fara Sabina-Montelibretti (nella foto), Poggio Mirteto, Gavignano, Stimigliano, Collevecchio-Poggio Sommavilla, Civita Castellana-Magliano, sono possibili allungamenti dei tempi fino a 50-60 minuti, ma anche limitazioni a Fara Sabina, a Roma Tiburtina e Roma Ostiense. I canali di acquisto di Trenitalia sono comunque aggiornati. Lunedì 25 marzo, poi, per lavori infrastrutturali tra Orte e Roma, sono possibili limitazioni e ritardi anche sulla tratta che da Rieti conduce a Roma, via Terni. Altri convogli saranno deviati - tra Settebagni e Orte - sulla linea “convenzionale” (quella più lenta, con un aumento dei tempi di percorrenza di 20 minuti), con conseguenze anche sulla Fl1 tradizionale. La circolazione ferroviaria tornerà alla normalità da martedì 26 marzo.

Da questa sera, inoltre, dalle 21 e fino alla stessa ora di domani, è stato indetto uno sciopero nazionale da Cub Trasporti, Sgb e Usb. Sono pertanto possibili cancellazioni anche sulla Fl1 e sulla Terni-Rieti-L’Aquila. Le fasce di garanzia vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma anche in questi orari sono possibili disagi e ritardi.