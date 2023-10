Trekking urbano: un successo l’evento a Rieti, oltre 130 partecipanti

RIETI - Grande successo per la XX edizione del Trekking Urbano, progetto del Comune capofila di Siena cui ha aderito, anche quest’anno il Comune di Rieti. L’edizione 2023 ha fatto registrare una partecipazione record con oltre 130 partecipanti divisi tra vari gruppi, comprese le scuole della Città che hanno aderito: Istituto Comprensivo Minervini-Sisti, Istituto comprensivo Marconi-Sacchetti Sassetti, Istituto Comprensivo Angelo Maria Ricci e Istituto Comprensivo Alda Merini.

«Siamo particolarmente soddisfatti della partecipazione e ringraziamo calorosamente il Cai di Rieti che anche quest’anno ha collaborato negli aspetti tecnici e organizzativi – dichiara l’assessore al turismo, Chiara Mestichelli – La Giornata del Trekking urbano è un’ottima occasione, da un lato per scoprire la propria Città, la storia e le emergenze storiche, artistiche e culturali, come ad esempio è stato per i ragazzi delle scuole, dall’altro per promuovere quel turismo lento che è sempre più diffuso e che si adatta a contesti come quello reatino».

«Siamo soddisfatti di aver collaborato anche quest’anno all’iniziativa – ha aggiunto il Presidente del Cai Rieti, Francesco Battisti – che ha fatto registrare una presenza significativa nonostante il giorno feriale e le condizioni meteo».