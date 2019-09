RIETI - Si ribalta con il trattore, salvato dai vigili del fuoco. L'incidente si è verificato a Paglia, piccola frazione del Comune di Borgorose dove l'agricoltore stava operando in un terreno poderale a bordo del suo mezzo agricolo. Per cause in fase di verifica e analisi il trattore si è rovesciato su un fianco facendo rimanere l'uomo contrastato a terra senza possibilità di uscirne. Sul posto una squadra di vigili del fuoco di Rieti che è riuscita tempestivamente ad estrarre il corpo dell'uomo che da quanto appreso risulta cosciente e non in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA