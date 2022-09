Transitalia Marathon, centinaia di motociclisti da tutto il mondo hanno fatto tappa a Rieti

RIETI - Centinaia di motociclisti da tutto il mondo sono arrivati ieri, mercoledì 28 settembre, a Rieti per la quarta tappa itinerante dell’ottava edizione dell’evento Transitalia Marathon, una manifestazione di mototurismo non competitiva che ogni anno parte da Rimini e conduce i partecipanti a visitare borghi e città caratteristiche di regioni diverse, attraverso percorsi su due ruote tra le bellezze e la varietà dei paesaggi della nostra Italia.

Più di 450 motociclisti sono arrivati a Rieti nel pomeriggio di ieri e, ad accoglierli in Piazza Vittorio Emanuele alle 17.30, sono stati il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, l’assessore al turismo Chiara Mestichelli, il Presidente della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, Livio Rositani, che ha contribuito insieme ad Elisabetta Occhiodoro del Comitato Gemellaggi del Comune di Rieti, a curare i rapporti con gli organizzatori, fin dallo scorso anno.

Ad accogliere la Transitalia Marathon anche i rappresentanti della Onlus ALCLI “Giorgio e Silvia” di Rieti che, con il progetto “Alessandra”, supporta le pazienti oncologiche preparando per loro parrucche su misura che consegnano in tutta Italia grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Angeli in Moto”, tramite staffette di motociclisti che le portano a destinazione in qualunque luogo.

I partecipanti alla manifestazione hanno partecipato, in serata, ad un “Percorso del Gusto” organizzato a Colle Aluffi nel corso del quale alcuni produttori del territorio hanno proposto le loro specialità, per far conoscere la ricchezza del settore enogastronomico locale.

L’Ufficio del Turismo del Comune di Rieti VisitRieti, che ha seguito l’organizzazione dell’evento ed ha curato la visita turistica dedicata alla sezione “Concept” della manifestazione, ha fatto da punto di incontro e informativo per tutti i partecipanti all’evento.