Incidenti a raffica nel Teramano, tre motociclisti in prognosi riservata

Nella giornata di ieri si sono verificati due gravi incidenti stradali nel Teramano con tre motociclisti coinvolti. Alle 16,15, lungo la strada (SP 259) che collega Nereto a Corropoli, nei pressi di un distributore Eni, una moto guidata da un uomo di 57 anni, con a bordo una donna di 41 anni, è uscita fuori strada. I soccorsi sono stati tempestivi grazie agli operatori del servizio 118, che hanno trasportato i due feriti in prognosi riservata all'ospedale di Teramo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari.

Poche ore prima, verso le 2,40, nel comune di Sant'Omero, un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un altro incidente. L'uomo stava guidando una Vespa 50 in direzione del mare, verso Tortoreto. Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo dopo una curva, scontrandosi prima contro il guard rail e poi contro un albero. Un automobilista di passaggio ha allertato i soccorsi, che sono stati rapidamente dispiegati.

Gli operatori della Croce Verde di Martinsicuro sono intervenuti inizialmente, seguiti poi da un'ambulanza medicalizzata del servizio 118 di Giulianova. Dopo essere stato stabilizzato, il 45enne è stato trasportato in condizioni molto gravi, con un trauma cranico commotivo, all'ospedale Mazzini di Teramo. Dopo aver ricevuto le cure necessarie, è stato ammesso nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.

L'incidente ha causato la chiusura temporanea della Strada Provinciale 1 (SP1) per diverse ore, con il traffico deviato su percorsi alternativi. Le autorità competenti, come da prassi in casi simili, hanno disposto il sequestro del mezzo coinvolto e avviato un'indagine sull'accaduto. I carabinieri della stazione locale e della compagnia di Alba Adriatica sono intervenuti per effettuare gli opportuni rilievi. Inoltre, sono in corso ulteriori indagini.