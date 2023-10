Riqualificata la tomba di Nazareno Strampelli: azione congiunta del comitato cittadino e dell’Amministrazione comunale

RIETI - La tomba di Nazareno Strampelli , in stato di abbandono per diversi anni, in questi giorni è stata sottoposta ad un intervento di manutenzione da parte dell’Amministrazione comunale di Rieti.

L’intervento, in base al regolamento del servizio di volontariato civico del Comune, è stato sollecitato dal Comitato Cittadino “Nazareno Strampelli” che ha proposto, anche attraverso la sistemazione del sepolcro, la rivalutazione di una personalità che, con la sua opera, è riuscita a creare i presupposti per migliorare le condizioni di milioni di persone nel mondo.

L’Amministrazione comunale ha completato l’azione del Comitato Cittadino (impegno a far riaccendere le luci votive presenti sulla tomba) e sulla sistemazione della struttura architettonica.

Per l’assessore alla manutenzione, al decoro urbano e alle frazioni, Fabio Nobili, si è trattato di un intervento «con il quale l’Amministrazione e i cittadini hanno dimostrato quanto sia utile la promozione del ruolo civico attraverso le forme di partecipazione democratica sui temi di solidarietà civile, come appunto l’intervento di manutenzione sulla tomba di Nazareno Strampelli, proprio in occasione della prossima festività dei defunti».