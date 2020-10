Il Rieti anti-Tolentino partirà con Fioretti in attacco. Campolo: «Nessun alibi sul campo»

RIETI - «Nessun alibi, il campo non deve diventare una giustificazione». È schietto Stefano Campolo e nella conferenza stampa che anticipa di 24 ore il match casalingo del "Gudini" contro il Tolentino dei fratelli Mosconi, vuole una squadra concentrata solo ed esclusivamente sull'avversario.



«Nonostante le dimensioni ridotte - dice - è pur sempre il nostro campo d'allenamento e dovremo essere bravi a sfruttare la situazione. Probabilmente lo spettacolo ne potrà risentire, ma mi aspetto una gara frizzante contro un avversario validissimo che non scopro di certo io. La formazione? Fioretti giocherà dal primo minuto, questo ci costringerà a rivedere la scelta degli under, ma non lo considero un problema».



Con Fioretti lì davanti toccherà ancora a Elefante completare il reparto offensivo, mentre sui tre di difesa davanti a Saglietti, probabile l'innesto di Scognamiglio accanto a Orchi e Montesi. A centrocampo Tirelli e De Fato con Esposito, sugli esterni Tiraferri e Zona.

Ultimo aggiornamento: 13:26

