RIETI - Smaltita la festa per la vittoria del titolo tricolore nella scorsa gara di Granana (Lucca) è tempo di ributtarsi nella mischia ed onorare il titolo in queste due ultime prove del Campionato Italiano Velocità in Salita , CIVS 2019.Ed onore è stato, il pilota Reatino Tiziano Rosati neo campione italiano 2019 del Civs cat. 600 stock, presente alla gara 7 di questo campionato in quel di Volterra, nel circuito Saline-Volterra il rider di Motoclub Ammotora Rieti trova subito un grande ostacolo da superare, una rovinosa caduta nelle prove libere che costa al nostro campione una gran botta oltre a gravi danni alla moto, ovviamente prove finite e meccanici al lavoro fino a tarda notte per riparare il riparabile.La domenica il medico di gara dà l’ok al rientro in gara di Rosati, in qualifica si capisce subito che non ci saranno le condizioni fisiche ottimali per imporsi in gara, ma come al solito mettendoci tutto l’impegno Tiziano riesce a chiudere al secondo posto finale dopo un altalenarsi in testa, viste le premesse davvero un ottimo risultato.Non solo gare e vittorie per Rosati che ha trovato il tempo per partecipare all’evento sportivo/promozionale presso il Centro Commerciale Perseo a Rieti, dove il Motoclub Ammotora Rieti ha allestito uno stand per promuovere l’attività motociclistica del club Reatino, il velocissimo Tiziano è intervenuto mettendo in mostra nello stand la sua moto da gara.Prossimo appuntamento del CIVS il 22 settembre a Pieve Santo Stefano (Arezzo).