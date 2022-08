Anche 4 reatini del Motoclub Ammotora nell'Italia campione del mondo mototurismo

RIETI - Motoclub Ammotora Rieti presente alla 75esima edizione del rally Fim svoltasi a Ferropolis Wittenverg in Germania dove la formazione italiana si è laureata Campione del Mondo Mototurismo.

Il viaggio per i 4 piloti reatini, portacolori Ammotora e componenti della squadra Italia formata da 148 tesserati della Federazione Motociclistica Italiana , è iniziato all'alba del 22 luglio, quando i nostri riders non nuovi a queste prodezze, Carlo Vittorio Pacione, Luciano Formichetti, Roberto Bellosono e Maurizio Angeletti, partono da Rieti attraversano l’Italia, fino in Svizzera, passando poi per Liechtestein e Francia fino ad arrivare alla meta in Alta Sassonia.

Nella giornata del 26 si sono tenute tutte le formalità dell’evento con iscrizione dei partecipanti e verifiche tecniche, il 27 è iniziato ufficialmente il rally con la classica parata di apertura formata dalle rappresentative di ogni nazione accompagnate dal proprio inno.

Alla fine della manifestazione, nella giornata del 29 luglio, sono state formalmente premiate le nazioni con l’Italia campione del mondo, che ha ottenuto la 28 esima vittoria nella storia di quest’evento e la 4 consecutiva.

«Tutto il motoclub Ammotora Rieti ed il suo presidente Gabriele Oliverii esprimono vivo orgoglio per i 4 alfieri che anche quest'anno anno portano il nome del Motoclub Ammotora e di Rieti al massimo livello del Mototurismo Mondiale».