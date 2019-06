© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ottimo secondo posto per Gabriele Oliverii del Motoclub Ammotora in Liguria al Trofeo Husqvarna. Si è corsa domenica 2 giugno a Cairo Montenotte (SV) la seconda tappa del Trofeo Enduro Husqvarna 2019. Weekend soleggiato dopo lunghe settimane di pioggia che hanno lasciato un tracciato a volte bello ed a tratti insidioso nei sottoboschi, un percorso di gara che il motoclub Cairo ha sapientemente disegnato tra i boschi savonesi lasciando solo 5 km di asfalto su 40 totali, il giro si ripeteva 3 volte, lungo il quale i 243 piloti iscritti anno affrontato le due speciali testate dal track inspector il pluricampione Arnaldo Nicoli, un veloce EnduroTest sviluppato su 4,5km in un sottobosco con tratti veloci ed altri stretti e tortuosi, ed un CrossTest di 2.5km sviluppato su un ampio terreno ricco di contropendenze e tratti impegnativi.Partenza ed arrivo nella centralissima piazza della Vittoria che ha fatto da palcoscenico all'evento, anche alle verifiche tecniche, al village ed alle premiazioni finali con un folto pubblico.Passando ai risultati di gara, ottimo quello di Gabriele Oliverii su Husqvarna 350 che chiude al secondo posto nella categoria I e con questo piazzamento sale in seconda posizione anche in classifica generale, Emanuele Tolli su Husqvarna 300 chiude 19 in una agguerritissima categoria C , ottima anche la prestazione Simone Bastianini che vince la categoria A e contribuisce così al terzo posto finale raggiunto dalla squadra Concessionario Husqvarna Mototecnica Rieti che con questo risultato mantiene il secondo posto in classifica generale, stessa posizione, secondo piazzamento in classifica generale, anche per la squadra Motoclub Ammotora Rieti ad 1 solo punto dalla vetta.Il prossimo appuntamento con il Trofeo Husqvarna è a San Marino per la terza tappa il 14 luglio, weekend all'insegna dei motori vista la concomitanza con il Rally di San Marino , sarà una gara molto importante rappresenta un giro di boa per il campionato, il Team Ammotora si presenterà con lo staff al completo per tentare di incrementare le posizioni in classifica.