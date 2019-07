© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La terza tappa del Trofeo Enduro Husqvarna 2019 ha regalato un fine settimana dalle tante emozioni, cominciando dalla location, la splendida San Marino ha infatti ospitato il giro di boa di questo campionato italiano monomarca, in un weekend caldo ma non afoso oltre 220 piloti si sono schierati al via, dopo un sabato dedicato al controllo visivo elle prove speciali ed alle verifiche e punzonature dei mezzi, la Domenica ha preso il via la gara su un tracciato disegnato sulle pendici del Monte titano dall’omonimo Motoclub , in totale 135 km di gara suddivisi in 3 giri da 45 km lungo i quali sono state approntate 2 bellissime prove speciali molto tecniche caratterizzate da forti contropendenze, canali scavati nella roccia, guadi e ripide salite, insomma un cocktail davvero gustoso per i raider dell’enduro.Il Motoclub Ammotora Rieti presente in formazione ridotta con un solo pilota ha comunque brillato, grazie Gabriele Oliverii su Husqvarna 350 che vince la categoria Iron dopo un lungo testa a testa per tutte le 6 ore di gara con il Veneto Daniele Rebellato. Un traguardo che era nell’aria, dopo il terzo posto nella gara di Pavia ed un secondo posto a Savona ecco arrivare la vittoria proprio a San Marino, vittoria che riapre i giochi in ottica di vittoria finale dato che con i 20 punti conquistati oggi il capoclassifica è adesso staccato di soli 5 punti .Questa vittoria aiuta anche il Team Mototecnica a salire sul podio della speciale classifica dedicata ai Team dei concessionari Husqvarna, il Team Reatino composto da Simone Bastianini, Gabriele Oliverii e Sergio Bazzurri ha sfiorato la vittoria, conquistano il terzo gradino del podio con 47 punti staccati di 1 solo punto dai primi 2 team giunti entrambi a 48punti .Il prossimo appuntamento con il Trofeo enduro Husqvarna è il 1 settembre in Veneto sulle sponde del lago di Como a Enego , ma per ora i piloti del Motoclub Ammotora Rieti si preparano alla trasferta del 20 e 21 luglio ad Umbertide per il Campionato Regionale Lazio Umbria