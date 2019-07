RIETI - Il pilota reatino Tiziano Rosati al vertice del Campionato Italiano Velocità in salita. Dopo aver vinto diverse tappe del CIVS il pilota reatino è in testa al Campionato Italiano Velocità in salita. Nello scorso fine settimana ha trionfato nel difficile percorso di Molino del Pero-Monzuno in provincia di Bologna. In sella a una Honda è pilota di punta del neo Moto Club reatino Ammotora. © RIPRODUZIONE RISERVATA