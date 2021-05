I playoff del Real Sebastiani visibili solo su Lnp Pass, il club rimborserà ai tifosi il 50% del costo dell'abbonamento

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti srl, preso atto della decisione della Lega Nazionale Pallacanestro di revocare alle società di A2 e B, la concessione delle dirette in chiaro delle gare playoff-playout sia sulla piattaforma digitale, che sul digitale terrestre, rendendole visibile solo ed esclusivamente sul canale Lnp Pass al prezzo di 16,99 euro (solo gara1 sarà free), ha deciso «di rimborsare il 50% del prezzo dell’abbonamento a chi, una volta sottoscritto, presenterà la ricevuta d’acquisto presso la segreteria della società sita in via Cellini 103 (orari: 9-13 15-18)».

«Tale decisione è stata maturata dalla proprietà per cercare di venire incontro, quanto più possibile, a una tifoseria già di per sé penalizzata dall’impossibilità di accedere nei Palasport per seguire le gare dal vivo - si legge nella nota del club - oltre al fatto di non aver potuto essere presenti con maggior assiduità nella nostra città, dovendo utilizzare spesso la Tensostruttura di Valmontone per la disputa delle gare interne, come in occasione di questo primo turno playoff che prenderà il via domani».

«La trasmissione in chiaro delle gare casalinghe era diventato, ormai, un momento di sostegno “virtuale” capace di ridurre le distanze e sentirci più vicini l’un l’altro, ma questa iniziativa è stata pensata per porre rimedio, almeno in parte, alla nuova regolamentazione televisiva. Infine, chi sottoscriverà l’abbonamento a Lnp Pass Playoff 2020/21, oltre a garantirsi il rimborso della metà del costo complessivo, riceverà in omaggio un gadget della SSD Real Sebastiani Rieti per la stagione 2021/’22».

«Ringraziando la tifoseria, anche a nome della squadra, per l’accoglienza e il supporto che ci ha riservato venerdì al termine dell’allenamento, da domani cercheremo di onorare il nome, la storia e la tradizione cestistica di questa città sperando, quanto prima, di potervi rivedere numerosi, rumorosi e calorosi sugli spalti del PalaSojourner».

