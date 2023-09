Abbonamento scontato per studenti, come richiederlo: info e novità dell'agevolazione Atac «back to school»​

La novità di quest’anno scolastico appena iniziato è l’abbonamento superscontato per gli under 19: Atac l’ha chiamato «back to school» con la grafica analoga a quella della serie di film “Ritorno al futuro”.

Roma, abbonamento bus e metro a 50 euro per gli under 19. «Ai giovani accesso illimitato ai trasporti»

L’agevolazione è rivolta, come detto, ai residenti nel Comune di Roma che abbiano meno di 19 anni che potranno acquistare il loro abbonamento annuale Metrebus Roma al costo di € 50.

Se ad acquistarla è un minorenne, saranno i genitori a dover procedere tramite MyAtac.

L'agevolazione non ha una scadenza temporale: quindi chi possiede un abbonamento attivo mensile/annuale ordinario o agevolato può rinnovarlo alla scadenza in qualsiasi momento. Ovviamente, al momento del rinnovo, il richiedente dove essere in possesso dei requisiti di età e residenza.

Roma, strisce blu più care in centro: aumento di 50 centesimi per i parcheggi e addio alla tariffa giornaliera di 4 euro

Come richiederlo

Chi ha una Metrebus Card Personalizzata dovrà accedere alla sezione MyAtac, andare alla sezione “Roma Under 19” e compilare il form, allegando il documento ed eseguendo il pagamento di 50 euro. Da quel momento, l’abbonamento avrà validità un anno.

Chi, invece, non ha ancora una Metrebus Card Personalizzata, per accelerare i tempi di rilascio, dovrà accedere a MyAtac ed eseguire la pre-registrazione nella sezione “Roma Under 19”, compilando il form e allegando un documento di identità. Atac invierà una ricevuta di conferma che dovrà essere stampata e portala in una delle biglietterie (escluse Spagna e piazza dei Cinquecento) insieme al documento di identità o fototessera.

In biglietteria verrà emessa la Metrebus Card e potrà essere direttamente effettuato il pagamento di 50 euro. Da quel momento, l’abbonamento scontato avrà validità 12 mesi.

Under 10

Per i bambini fino a 10 anni, i mezzi pubblici (Atac, Cotral e Trenitalia) sono gratuiti con l’esclusione dei collegamenti Cotral da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino dalle stazioni di Termini o Tiburtina, e con l’esclusione del Leonardo Express, il treno di collegamento diretto fra Termini e l’aeroporto. La gratuità invece è valida per le linee bus Atac 520 e 720 che collegano Roma con l’aeroporto di Ciampino.

Metrebus studenti

A parte il supersconto per gli under 19 che è solo di Roma e la gratuità per gli under 10, Atac ha anche le versioni studenti degli abbonamenti Metrebus annuali: si tratta di abbonamenti riservati agli studenti della scuola dell'obbligo e superiore e agli studenti universitari fino al giorno del compimento del 26° anno di età. I costi variano dai 141 euro per una zona ai 576,40 euro.

Altra opzione, in questo caso legata al reddito Isee, è l’abbonamento “Annuale Roma agevolato”. Si tratta di una tariffa riservata a giovani e studenti residenti a Roma che abbiano un reddito ISEE non superiore a 20mila euro. Il costo dell’abbonamento varia dai 130 euro annui per chi ha un Isee fino a 10mila euro, ai 140 euro se l’Isee è da 10mila a 15mila, e 150 euro per un reddito Isee da 15mila a 20mila euro annui.

Le altre agevolazioni

Atac, poi, offre una serie di ulteriori abbonamenti e agevolazioni per anziani e disoccupati. I dettagli si possono trovare nella sezione https://www.atac.roma.it/biglietti-e-abbonamenti del sito aziendale.