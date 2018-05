di Raffaele Passaro

RIETI - Tutto è pronto per la giornata conclusiva del campionato di Terza categoria 2017/2018 delle squadre residenti nel territorio reatino. Oramai, tutto è deciso: sicuri della promozione sono la capolista Borgo Quinzio e l’’Atletico Cantalice; matematico terzo posto, invece, per la Gens Cantalupo. Ancora incerta la quarta posizione, che vede in lotta tre formazioni: l’Atletico Torano, il Real Vazia ed il Micioccoli; in ottica classifica, le due formazioni reatine si trovano a pari punti, a soli due punti di distacco dalla formazione di Borgorose. Tutto, ovviamente, è ancora possibile.



Per quanto riguarda quest’ultima giornata di campionato, la 17esima del girone di ritorno, sette saranno i match che si giocheranno domani, sabato 26, tutti alle ore 16.30: la capolista Borgo Quinzio sfiderà, in casa, Fiamignano, mentre la seconda in classifica, l’Atletico Cantalice, riposerà e, perciò, gli verranno assegnati automaticamente +3 punti in classifica. In ottica quarto posto, l’Atletico Torano giocherà in casa contro Poggio Bustone, Real Vazia a Gavignano sul campo del Ponzano Romano e Micioccoli tra le mura amiche del “Gudini” contro l’ex capolista Montopoli Calcio. Il fanalino di coda Rocca Valle Turano sarà ospitata al “Luchetti” di Torri in Sabina dal Torri, mentre al “Pitorri” di Torricella, si giocherà Torricella Sabina-Vigor Collevecchio. La Torpedo Rieti di mister Basilici, invece, se la vedrà in trasferta contro Casperia, reduce dalla sconfitta nel derby della scorsa giornata contro la Gens Cantalupo.



Unico match in programma per domenica 27 è quello in programma alle ore 11, che vedrà in campo la Pol.Poggio Moiano e la Gens di mister Zappaterreno.



PROGRAMMA GARE, XVII GIORNATA DI RITORNO

Sabato 26, ore 16.30

Atletico Torano-Poggio Bustone (arbitro Basilici di Rieti)

Borgo Quinzio-Fiamignano (arbitro L.Santilli di Rieti)

Micioccoli-Montopoli Calcio (a Rieti, Gudini, arbitro Mittarelli di Rieti)

Ponzano Romano-Real Vazia (a Gavignano, arbitro Matteucci di Rieti)

Torri in Sabina-Rocca Valle Turano (arbitro Serafini di Rieti)

Torricella Sabina-Vigor Collevecchio (arbitro Bejan di Rieti)

Casperia-Torpedo Rieti (arbitro Aguzzi di Rieti)

Domenica 27, ore 11

Pol.Poggio Moiano-Gens Cantalupo (arbitro Siby di Rieti)

Riposa: Atletico Cantalice



CLASSIFICA

Borgo Quinzio 83

Atletico Cantalice 73

Gens Cantalupo 69

Atletico Torano 61

Micioccoli, Real Vazia 59

Fiamignano 57

Montopoli Calcio 55

Torpedo Rieti 53

Pol.Poggio Moiano, Casperia 52

Poggio Bustone 50

Torricella Sabina 30

Vigor Collevecchio 28

Ponzano Romano 24

Torri in Sabina 18

Rocca Valle Turano 8

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA