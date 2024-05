Terza edizione del concorso letterario Alda Merini, tutti i premiati

III edizione Concorso Letterario Alda Merini, tutti i premiati

RIETI - La giuria della III edizione del Concorso Alda Merini ha decretato i verdetti per le quattro sezioni suddivise nelle categoria Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. Oltre al tema libero, raccontare il desiderio in poesia e in prosa è stato l’argomento proposto quest’anno e che ha ispirato centinaia di studenti di tutta la provincia, considerando che in molti casi la partecipazione è avvenuta per classi. La ricerca della parola, la cura con cui i testi sono stati presentati, sempre più capaci di suscitare emozioni, ha innalzato il livello medio delle valutazioni e determinato classifiche molto equilibrate in quasi tutte le sezioni.

Ricordiamo che erano cinquantadue le opere in concorso provenienti da otto istituti comprensivi. Una partecipazione che è anche un tributo dedicato alla poetessa milanese a cui nel 2017 è stato intitolato l'Istituto Comprensivo di Villa Reatina (RI). Le varie candidature, oltre che dagli alunni della Merini, sono arrivate anche da studenti degli istituti comprensivi "Marconi - Sacchetti Sassetti", "Giovanni Pascoli", "Angelo Maria Ricci", "Minervini - Sisti", "Malfatti" di Contigliano, “Valle del Velino” e Fara Sabina.

Le opere pervenute sono così suddivise:

Sezione Poesia Scuola Primaria: 16 partecipanti

Sezione Prosa Scuola Primaria: 7 partecipanti

Sezione Poesia Scuola Secondaria di I grado: 11 partecipanti

Sezione Prosa Scuola Secondaria di I grado: 18 partecipanti

Come ogni anno, gli autori delle opere ritenute più meritevoli saranno contattati e invitati a partecipare alla manifestazione di chiusura che si terrà lunedì 3 giugno alle 17 presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico “Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi” in viale Maraini 54 a Rieti.

Tutte le opere premiate entreranno a far parte di un e-book che sarà diffuso anche attraverso le case editrici che collaborano col concorso.

Il terzo Concorso Alda Merini, a cui è stato confermato il patrocinio della Provincia e del Comune di Rieti, ha coinvolto nella sua giuria rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio - Ufficio IX, Ambito Territoriale di Rieti, della Biblioteca Paroniana, delle case editrici reatine (Amarganta, Punti di Vista e Funambolo), docenti di scuola primaria, lettrici, lettori esperti e due rappresentanti di Macondo Aps.

Ecco l’elenco dei premiati in ordine alfabetico. La graduatoria di ogni sezione sarà svelata nel corso della cerimonia conclusiva.

Poesia Scuola Primaria

Classe IV C Scuola Primaria Vazia

Classe IV A Scuola Primaria Villa Reatina

Vittoria Mari Scuola Primaria Vazia

Prosa Scuola Primaria

Classe IV D Scuola Primaria Vazia

Emma Mostarda Scuola Primaria E. Cirese

Eva Mantoni Scuola Primaria Canetra

Livia Piselli Scuola Primaria Villa Reatina

Poesia Scuola Secondaria I Grado

Bianca Fedri SSIG G.Pascoli

Francesco Fioravanti SSIG A.M.Ricci

Giosuè Rao SSIG A.Sacchetti Sassetti

Giorgia Faraglia SSIG A.Merini

Prosa Scuola Secondaria I Grado

Maria Vittoria Baiocchi SSIG A.Sacchetti Sassetti

Saverio Cruciani SSIG A.Merini

Daniele Fusco SSIG A.M.Ricci

Mariasofia Orsini SSIG A.Merini

Azzurra Seresi SSIG Greccio