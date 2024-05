A Poggio Moiano la proiezione del film “Fireproof...come tenere in vita un matrimonio alla deriva...”

RIETI - Domenica 19 maggio alle 18, al Teatro Comunale "Vicolo Primo" di Poggio Moiano, si terrà la proiezione del film "Fireproof...come tenere in vita un matrimonio alla deriva...", uno dei film cristiani più suggestivi degli ultimi tempi. L'evento è organizzato dalla Chiesa Cristiana Evangelica di Via del Grano, ed è rivolto a tutti con ingresso gratuito, con un piccolo dono lasciato a tutti i partecipanti. «Sarà un evento organizzato in maniera conviviale, allo scopo di incontrarsi, rivedersi tra amici e conoscenti ma anche occasione di conoscere nuove persone», dicono gli organizzatori.

Il capitano di una stazione dei pompieri di Albany in Georgia, Caleb Holt, è sposato con Catherine Holt, ma dopo i fatidici sette anni di matrimonio il loro rapporto è in crisi, logorato da diversità di vedute sulla vita domestica, sul lavoro, soldi e hobby.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia sembra incamminata verso il divorzio quando il padre di Caleb propone loro un ultimo singolare tentativo per salvare il loro matrimonio, un periodo di prova chiamato "The love dare" (La sfida dell'amore). Nonostante la presenza di un terzo incomodo, Gavin Keller, che ha qualche attenzione di troppo per Catherine, grazie alla fede alla fine l'amore trionferà e al termine della "prova" i due ricelebreranno le loro nozze, consacrando il loro legame con un patto innanzi a Dio.