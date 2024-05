La Loco Motiva di Rieti realizza il Premio Nazionale Angelo Vassallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La cerimonia di premiazione della quarta edizione del prestigioso “Premio Nazionale Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo e dall’associazione Battiti di Pesca, si terrà sabato 18 maggio dalle 15:30 nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini a Roma.A rendere ancora più significativo e suggestivo il Premio di quest’anno è la partecipazione dei “ragazzi” del Polo Autismo Sant’Eusanio di Rieti, centro per persone adulte con autismo gestito dalla onlus “Loco Motiva”, che hanno realizzato il Premio: un trofeo in ceramica prodotto nel laboratorio d’arte del Polo con dipinto il Porto di Acciaroli e la Grande Onda che sarà consegnato ai vincitori del concorso dell'edizione 2024.Il Premio dedicato alla memoria di Angelo Vassallo Sindaco di Pollica, ucciso il 5 settembre del 2010 in un vile attentato di matrice camorristica, continua a suscitare un interesse crescente tra gli studenti e le studentesse italiani tant’è che quest’anno il concorso ha registrato un afflusso record di partecipanti provenienti da centinaia di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: ben 170 progetti provenienti da 11 regioni italiane.Il concorso si propone di stimolare la riflessione e la creatività degli studenti sul tema ispiratore selezionato per il 2024, ovvero "Lo Stato siamo noi. Sono i paesi che fanno il Paese”.