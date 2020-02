© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Secondo appuntamento agonistico della stagione 2020 di sci Alpino per le categorie Allievi, ragazzi, Cuccioli, Baby e Super Baby. Ovvero atleti nati dal 2004 al 2013. Teatro della manifestazione le nevi di Campo Felice (AQ). Sci Club Terminillo, in sei conquistano le finali nazionali all’Abetone: Lucrezio Sticca, Maria Vittoria Ranalli, Alessandro Ranalli, Alessandro Buono, Manuel Barbante, Andrea Leonetti.Ottime prestazioni dello Sci Club Terminillo AD sulle nevi di CampoFelice SKI. Sabato 15 febbraio è stato il giorno della 38° Selezione Regionale del “Pinocchio Sugli Sci” nonchè del secondo Trofeo Fiorucci Food: 201 i concorrenti al cancelletto di partenza, gara perfetta, grazie alla immensa e impagabile collaborazione dei fratelli Andrea e Luca Lallini proprietari degli Impianti di risalita a Campo Felice e dei collaboratori della Campo Felice SpA, tra tutti il Direttore della stazione sciistica Gennaro Di Stefano.«Risultati di grandissimo spessore - commenta il Presidente Gino Sebastini con tutto il gruppo dirigente - che ripagano appieno la dedizione e l'impegno degli atleti, delle famiglie, degli allenatori. Grande soddisfazione per tutti, che vede premiato il metodo di lavoro messo in atto e svolto. Un grazie a tutte le persone e sponsor, che si sono impegnati con il cuore e la passione per mettere in bacheca questi risultati. Bravissimi ragazzi....e un grazie, siete meravigliosi, Un plauso al nostro Team tecnico, Michela. Angelo, Serena, Roberto e Manuel».