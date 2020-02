© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sulla coltre lucente di neve di Campofelice, sabato 15 febbraio si sono svolte le selezioni regionali per la storica manifestazione internazionale "Pinocchio sugli Sci", che si terrà sull’Abetone a fine marzo. Il cambiamento climatico lascia i suoi preoccupanti segni anche in alta montagna, ma nonostante la scarse precipitazioni, i gestori della stazione hanno assicurato la competizione agli oltre 200 atleti partecipanti.Tra questi si sono distinti i ragazzi della Ss Lazio Sci Club – con base a Terminillo ed Ovindoli – che hanno staccato ben 6 pass per l’Abetone, oltre a raggiungere la gloria di diversi podi.A brillare tra gli Under 16 è stata la stella di Valentino Caputi, primo della categoria, mentre tra gli Under 14 hanno conquistato i terzi posti Filippo Melchiorre e Asia Kichelmacher.Ma non finisce qui, sarà infatti Ovindoli ad ospitare gli impegni agonistici dei prossimi giorni, con il Criterium Interappenninico 2020, che vede convocati dal CLS anche molti degli atleti dello sci club Lazio.