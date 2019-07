Ultimo aggiornamento: 15:15

RIETI - La K42 torna protagonista al Terminillo. La seconda edizione dell'evento è stata presentata questa mattina presso la sede della Camera Di Commercio di Rieti. La gara di running vedrà la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte del mondo. La tappa fa parte di un circuito internazione, un aspetto che rende l'evento di grande portata, anche dal punto di vista mediatico. Presenti al tavolo della conferenza, oltre le istituzioni locali, gli organizzatori e l'attore e testimonial Paolo Romano.A dare il benvenuto ai presenti uno degli organizzatori, Antonello Liberatore: «Siamo contenti di essere qui per il secondo anno consecutivo - ha detto Liberatore-, non si tratta di un evento solamente di carattere sportivo, visto che punterà alla valorizzazione del territorio e delle specialità enogastronomiche».I giorni da segnare sul calendario sono quelli del weekend tra il 12 ed il 14 luglio prossimi, con eventi collaterali e la gara che si terrà proprio domenica 14. Quarantadue chilometri di percorso, anche nella variante della mezza maratona e la K-Kids, dedicata ai bambini.Ospite in conferenza e testimonial dell'evento anche l'attore di "Un posto al sole" Paolo Romano: «Sono da sempre uno sportivo, faccio parte della Sciattori, associazione con scopo benefico che opera su tutto il territorio nazionale. La montagna e l'appennino centrale sono una risorsa da vivere sia in inverno che in estate, e vi posso garantire che per noi romani il terminillo è davvero un paradiso quando cerchiamo rifugio dal caldo asfissiante».Questi sono «eventi in grado di attrarre persone e destinati a portare una crescita complessiva del comprensorio», ha detto il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Regnini.Al tavolo della conferenza anche Stefano Pecci, un altro dei volti cardine dell'evento: «ringraziamo la Regione Lazio, la Camera di Commercio più tutti i nostri partner ed i comuni interessati dalla manifestazione. Abbiamo sempre trovato grande supporto, e questo ci fa piacere, questi eventi hanno l'obiettivo di aggregare. Aggiungo che nelle ultime ore ci è arrivato anche l'aiuto da parte della Fondazione Varrone, che ringraziamo».A salutare i presenti anche Alessandro Cavallari, assessore allo Sport del comune di Cittaducale, il vicesindaco Daniele Sinibaldi, il consigliere Roberto Donati e l'assessore allo sport della Provincia, Simone Fratini.