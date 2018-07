di Giacomo Cavoli

RIETI - Un massacrante anello di 44 km e 3.310 metri di dislivello, con partenza e arrivo da Pian de' Valli e giro di boa nel centro storico di Leonessa, due diverse creste e l'attraversamento finale del versante Nord del Terminillo e della risalita attraverso la cresta Sassetelli.



Una competizione durissima, la K42 andata in scena oggi al Terminillo, unica tappa italiana del circuito internazionale di maratone e mezze maratone off-road K42Series (guidata nella gestione dal presidente del comitato organizzatore Antonello Liberatore, dal presidente di Aics Rieti, Stefano Pecci e dall’esperto di trailrunning, Fabio Strinna, con la collaborazione di Federalberghi Rieti guidata dal neoeletto Michele Casadei) che, dopo la partenza alle 9.15 del mattino, alle 18.30, terminato il tempo massimo per la conclusione della gara (allungato addirittura di mezz'ora rispetto al termine iniziale delle 18) vedeva ancora in gara ancora la maggior parte degli 85 iscritti e tanti ritirati per stanchezza.



I VINCITORI DELLA K42

Con atleti provenienti da atleti da Argentina, Brasile, Bulgaria, Islanda, Italia, Polonia, Spagna, Svizzera e Uruguay, alla fine, a tagliare il traguardo della K42 (nella foto) sono stati il 32enne Andrea Cretaro (Ernica Running), in cinque ore e 45 minuti di gara, seguito dallo spagnolo Jesús Fraile (Uglowspain, 6h01'01") e da Angelo Lademarco (Podistica San Salvo, 6h02'34").



Prima delle donne, l'argentina Yennifer Castro (6h48'21"), seguita da Raffaella Tempesta (7h05'22") e da Sara Lavinio Zona (8h49'39").



Fra i reatini iscritti alla K42, per la Terminillo Trail, Aldo Strinati, Alfredo Rinaldi, Stefano Pietraforte, Enrico Martellucci, Raffaella Tempesta e Chiara Palenga e Giuseppe Bigioni per Rieti Riding.



IL PODIO DELLA K21



Corsa in linea di 22 km e 1200 metri di dislivello, invece, per la K21 che ha ricalcato la prima parte della K42, con traguardo a Leonessa. A vincere, Guido Barbuscio (Runners Chieti, 2h16'35"), Salvatore Ragonese (Asd Bergteam, 2h21'56") e Alessio Biagioni (Piano ma arriviamo, 2h28'19").



Per le donne, prima Oriana Quattrocchi (Asd Free Runners, 3h09'19"), Valentyna Smolyar (Gs Bancari Romani, 3h11'27") e Alice Ciccarelli (Runcard, 3h15'27").



Tra i reatini in gara nella K21, per la Terminillo Trail, Stefano Pasquali, Stefano Battisti e Andrea Lisci, per l'Atletica Studentesca Andrea Milardi Michele Santoro e Bruno Dionisi, per la Uisp Rieti Maria Rita Sergola.



LE CINQUE GARE



Cinque le gare in programma nel week end di sabato e la domenica. Oltre alla K42 e alla K21, il KSprint, 4 km e 800 metri e un dislivello di 520 metri dal Rifugio Sebastiani a Pian de' Valli, passando per la vetta del Terminillo a 2.217m, la cresta di Passo del Cavallo, superando il Rifugio Rinaldi e giù in discesa lungo le piste da sci che riportano a Pian de' Valli.



Poi la KKids, anello competitivo di 1,4 km per i bambini dagli 11 ai 14 anni e percorsi più brevi per i più piccoli e la passeggiata escursionistica, percorso di 10,5 km e 935 di dislivello per un'escursione alla scoperta del Monte Terminillo e delle sue viste più suggestive.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:44



