K42 Italia, sul Terminillo tutto pronto per accogliere alcuni tra i migliori runner al mondo

RIETI - Quarantadue chilometri di tecnica, resistenza, forza, atletismo, equilibro e coraggio: la K42 sul Terminillo non è solo una gara, è una sfida con se stessi, con i propri limiti, ma soprattutto con uno dei percorsi di trail tecnicamente più duri in Italia, che si snoda attraverso un territorio selvaggio e impervio ma dagli scenari incredibili. L’8 e 9 luglio il circuito della K42 Series Adventure Marathon, il famoso circuito di maratone off-road torna nel cuore del comprensorio sciistico reatino riportando lungo i tratti impegnativi che partono e arrivano a Pian de Valli la sfida tra i trail runner provenienti da tutto il mondo. Due le gare in programma: la K42 Italia, 45 km e 3310m di dislivello positivo, che porterà i migliori atleti della specialità lungo il duro e affascinante percorso che parte e arriva a Pian de Valli, e la K15 Terminillo, 15 km e 1160m di dislivello positivo. Ai vincitori (maschile e femminile) verrà data l’occasione unica di partecipare (completamente spesati) ad una delle tappe del circuito internazionale. Entrambe le gare sono valevoli come Campionato Nazionale dell’Associazione Italiana Cultura Sport di Trail Lungo e di Trail Corto.

Oltre duecento gli atleti al via di questa quinta edizione, tra i quali campioni spagnoli Alvaro Escuela Perdomo, campione delle Canarie di trail running nel 2021e di corsa in montagna nel 2022, e Estela Guerra Almeida, campionessa delle Canarie di corsa in montagna nel 2021 e 2022 e di kilometro verticale nel 2022.

Come ogni anno l’unica tappa italiana darà il via alla stagione 2023 del circuito internazionale K42 Series che si chiuderà il prossimo 3 e 4 novembre con l’attesa finale di Villa Langostura, in Patagonia. Le K Series, nate proprio in Patagonia nel 2003, non sono solo alcune tra le competizioni più dure al mondo, sono un tour tra i luoghi più incontaminati e più suggestivi e diffondono un unico messaggio condiviso dalla comunità: il profondo legame con la natura e lo spirito di conoscenza e di rispetto per l’ambiente.

Domenica alle ore 7:30 prenderà il via la K42 Italia: il percorso, che attraversa uno dei paesaggi più suggestivi dell’Appennino, prevede un anello di 45 km e 3310 m D+, con partenza e arrivo a Pian de' Valli a Terminillo.

Nel mezzo le difficili salite al Santuario di San Giuseppe e quella finale verso l’aerea cresta Sassetelli, con un dislivello rispettivamente di 700 e 840 metri. Giro di boa nel centro storico medievale di Leonessa, antico borgo in quota.

Alle 9:00 la partenza della K15 Terminillo, sempre un anello ma di 15 km e 1160 mD+ con partenza e arrivo da Piazza Pian de’ Valli a Terminillo. Il tracciato si affaccia su tutti i versanti del Monte Terminillo, percorrendo un primo tratto in comune alla K42, per poi aggirare con un suggestivo traverso la parete Nord raggiungendo il Rifugio Sebastiani. Da qui si sale per la via normale fino alla vetta del M. Terminillo a 2217m, per poi percorrere l’affilata cresta che porta al Rifugio Rinaldi e buttarsi a capofitto nella vertiginosa discesa che riconduce a Pian de’ Valli.

Alle 9:30 torna anche il trekking al Rifugio Rinaldi, l’escursione solidale di raccolta fondi per “Movimento è benessere”, il progetto di Alcli Giorgio e Silvia ODV, in collaborazione con le guide di Terminillo Trekking 360°.

L’evento è anche l’occasione per visitare un territorio tutto da scoprire, quello del Terminillo, che parla di natura e sport a 360 gradi, da vivere immersi nel tipico paesaggio incontaminato di montagna. I percorsi che sono teatro della K42 diventano, nell’arco dell’anno, meta privilegiata per amanti del trekking e del trail running, e terreno di allenamento per gli atleti professionisti.