Rieti, sci-alpinista cade al Terminillo: ferito trasportato in ospedale

RIETI - Ancora un grave incidente sul monte Terminillo. Ferito uno sciatore 55enne che stava praticando sci d'alpinismo. L'uomo stava discendendo lungo la pista denominata "Nordica" sopra il rifugio Rinaldi quando è improvvisamente scivolato cadendo rovinosamente verso valle e riportando traumi e lesioni di una certa severità. Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rieti e gli agenti del posto di polizia del Terminillo. I soccorritori dopo aver individuato l'uomo lo hanno raggiunto e stabilizzato per poi trasportarlo più a valle dove ad attenderlo c'era un'unità mobile del 118 che ha preso in carico lo sciatore poi trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Rieti per essere trattato.

