Biglietti in vendita dal 18 dicembre per l'evento al Flavio “La notte dei miracoli: 800 anni del presepe”

RIETI - L’organizzazione dell’evento “La Notte dei Miracoli: 800 anni del Presepe” comunica che, per la serata in programma il 23 dicembre al Teatro Flavio Vespasiano, i biglietti saranno in vendita sulla piattaforma ciaotickets.com a partire dalle ore 10 di lunedì 18 dicembre e non più, come comunicato in precedenza, anche su VisitRieti.

Alla serata, a sostegno della mensa di Santa Chiara, parteciperanno I Pooh, Alex Britti, Simone Cristicchi e Amara, Stefano Di Battista, Clara, Vittoriana De Amicis, Stefano Fresi, Claudia Campagnola, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” L’Aquila e Piceno Pop Chorus. Conduzione di Lorena Bianchetti. L’evento sarà trasmesso su Rai1 il 2 gennaio 2024.

I biglietti saranno disponibili al seguente link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/la-notte-dei-miracoli-rieti