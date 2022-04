Rieti, aperture, visite e iniziative per Pasqua e Pasquetta

RIETI - Rieti aperta per Pasqua e Pasquetta. L’Ufficio VisitRieti a disposizione per tutte le info. E ci sono una serie di iniziative e aperture straordinarie per i turisti.

Rieti aperta per Pasqua e Pasquetta con una serie di iniziative ed aperture straordinarie per scoprire le bellezze della Città.

L'Ufficio del Turismo VisitRieti in Piazza Vittorio Emanuele II, sarà aperto entrambi i giorni per ogni informazione sulla città.



Il Teatro Flavio Vespasiano sarà aperto ad ingresso libero nei seguenti orari: 10.00/13.00 - 16.00/18.00 in entrambe le giornate. Sarà possibile fare una visita guidata del Teatro alle ore 16.30 sia a Pasqua che a Pasquetta, prenotandosi all'Ufficio Turistico "Visit Rieti" in Piazza Vittorio Emanuele II (per info: 366 8249734).

Sempre presso l’Ufficio Visit Rieti sarà anche possibile iscriversi ad un tour alla scoperta del centro storico della città, con partenza alle ore 10.30 di lunedì 18 aprile.



Visitabile in entrambi i giorni, anche la bellissima mostra con ingresso gratuito a Palazzo Dosi (Piazza Vittorio Emanuele II), dedicata alle opere di Giorgio De Chirico "Gli spettacoli disegnati" promossa dalla Fondazione Varrone con orari di apertura: 10/13 - 17/20.



Da non perdere, il Museo Archeologico con un'importante raccolta di reperti storici, aperto a Pasquetta dalle ore 10.00 alle ore 13.00.



Sarà possibile visitare la Rieti Sotterranea sabato 16 aprile alle ore 18.00, domenica di Pasqua alle ore 11.00 e lunedì di Pasquetta alle ore 11.00, e partecipare al tour della Rieti Sottosopra sempre sabato 16 aprile alle ore 16.30 e domenica di Pasqua alle ore 9.30 (per info e prenotazioni: 3477279591).