Giovedì 9 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Altri 34mila 757 euro, che si sommano ai tremila e 95 euro già spesi un mese fa. In totale, fanno 37mila 852 euro che, in poco più di trenta giorni, il Comune di Rieti è stato costretto a iscrivere a bilancio per riparare i danni causati dall’erronea attivazione dell’impianto antincendio a diluvio all’interno del teatro Flavio Vespasiano, durante i lavori di restauro e consolidamento del circolo di lettura, che prevedono il consolidamento del solaio, il restauro del sistema decorativo, il superamento delle barriere architettoniche e la rifunzionalizzazione di accessi e percorsi.

I passaggi. Tutto è accaduto lo scorso 6 settembre quando, nell’atto di montare un ponteggio nel foyer, al fine di mettere in sicurezza i dipinti presenti, è stato erroneamente azionato l’impianto antincendio a diluvio sopra il palcoscenico: una scena - appunto - da diluvio biblico, interrotto prima del completo svuotamento della vasca contenente l’acqua - e che fortunatamente non ha avuto conseguenze per le persone - ma che ha fatto temere subito il peggio per le strutture, poi puntualmente confermato al momento della conta dei danni. In un primo momento, Palazzo di Città era stato costretto a richiedere l’intervento della ditta viterbese Elettromeccanica Alto Lazio ‘87, per ripristinare la funzionalità dell’impianto elettrico e di quello antincendio: tutto risolto, con quattro interventi e un esborso complessivo di 3.095 euro.

Gli esiti. Il diluvio universale scatenato all’interno del Flavio non ha però danneggiato solo le centraline di controllo, ma anche buona parte del palcoscenico, inclusi legname, corde e tendaggi. Così, fra le tre determine di spesa pubblicate dall’Ente tre giorni fa, la mazzata più pesante è arrivata per i 29.694 euro che il Comune dovrà versare alla Gioform srl Unipersonale per la pulizia del sipario di boccascena, la fornitura e posa in opera di quinte, cieli e fondale e interventi per la sostituzione e riparazione della meccanica di movimentazione del sipario: interventi indispensabili per il ripristino della piena funzionalità, in vista degli spettacoli programmati al Flavio Vespasiano, che rischierebbe altrimenti di trovarsi con un palcoscenico totalmente fuori uso. Saranno poi necessari altri 3.050 euro per remunerare l’intervento della Kings srls, ditta specializzata nella fornitura di servizi e strutture per lo spettacolo dal vivo e allestimenti, alla quale il Comune ha richiesto la posa in opera di tremila metri di corde. L’ultima e la meno salata delle tre determine riguarda invece la fornitura di duemila metri di corda con diametro da otto millimetri e di mille metri di corda con diametro da 10 millimetri, entrambe fornite dalla Lottini srl al costo di 2.013 euro.

Insomma, terminato il diluvio, per rimettere in sesto il Flavio Vespasiano, sono stati necessari oltre 37mila euro di denaro pubblico. E resta da capire se il Comune sarà costretto a richiedere ancora ulteriori interventi.