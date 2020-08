TERNI - In una città ancora sconvolta per la scomparsa di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due giovanissimi amici ternani scivolati dal sonno alla morte dopo aver assunto sostanze stupefacenti, c'è spazio per il ricordo.

A Flavio e Gianluca è intitolato il torneo di calcio che, organizzato dalle famiglie dei due ragazzi, si terrà all'oratorio Don Bosco della chiesa di San Francesco, dal 2 al 5 settembre. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere all'oratorio, dalle 17 e 30 alle 20, o si può chiamare il 371 4568661

Gli atleti possono presentarsi in squadre di 7-8 giocatori. Le iscrizioni sono aperte da oggi fino al 29 agosto

La quota di partecipazione è di 3 euro e 50 a partita, comprensiva dell’uso del campo, della quota assicurativa e di un contributo alla futura associazione in memoria di Flavio e Gianluca e al’istituzione salesiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA