RIETI - «Rieti si vuole rilanciare ed il farmaceutico può essere il settore giusto. Dateci una mano, valutate l'ipotesi di impiantare in questa città altre realtà come Takeda». Lo ha detto il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti in apertura dei lavori della tappa Reatina del roadshow di Farmindustria, alla presenza del presidente Massimo Scaccabarozzi.



A rafforzare il concetto, il suo omologo di Cittaducale Leonardo Ranalli: «Takeda opera nel settore che forse più ci lascia sperare per il futuro - ha detto - È parte attiva dello sviluppo del territorio e speriamo che lo aiuti ulteriormente a crescere potenziando magari gli investimenti. Grazie a Farmindustria per aver voluto organizzare questa tappa».